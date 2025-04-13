Hatay'da 'Rafadan Tayfa' Müzikali ile Sanat Etkinlikleri Düzenlendi
Hatay'ın Hassa ilçesinde, Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği 'Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor' etkinlikleri çerçevesinde 'Rafadan Tayfa' müzikali sergilendi. Etkinlikte ayrıca dijital oyunlar ve karaoke etkinliği düzenlendi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde, Büyükşehir Belediyesince organize edilen Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor etkinlikleri kapsamında "Rafadan Tayfa" müzikali sergilendi.
Hassa Kapalı Spor Salonunda düzenlenen etkinlikte, dijital oyunlar ve karaoke etkinliği düzenlendi.
Etkinlik kapsamında sahne alan "Rafadan Tayfa" ekibi, çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Kültür Sanat