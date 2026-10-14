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Hasan Yükselir ve soprano Dijle, 30 Ekim'de Atlas Sineması'nda konser verecek

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Hasan Yükselir ile soprano Dijle, 30 Ekim'de Atlas Sineması'nda "Sınır Tanımayan Şarkılar" konserinde dinleyiciyle buluşacak. Anatolia Senfoni Orkestrası'nı Fırat Yükselir yönetecek; konserde Yunus Emre ve Nazım Hikmet'in eserlerinden beslenen çalışmalar seslendirilecek.

Besteci ve yorumcu Hasan Yükselir ile soprano Dijle, 30 Ekim'de Atlas Sineması'nda "Sınır Tanımayan Şarkılar" konserinde dinleyiciyle buluşacak.

"Gelenekten geleceğe" yaklaşımıyla hazırlanan konserde Anatolia Senfoni Orkestrası'nı Fırat Yükselir yönetecek.

Konserde Yunus Emre, Dadaloğlu, Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal, Ülkü Tamer, Gülten Akın ve Nazım Hikmet'in eserlerinden beslenen çalışmalara yer verilecek.

Şef ve solistler dahil yaklaşık 30 kişilik kadronun yer alacağı konserde yaylılar, tahta nefesliler ve timpani kullanılacak.

Eserlerin orkestra düzenlemelerini Hasan Yükselir hazırladı.

Yeni seslendirilecek eserlerin ve yeni düzenlemelerin de yer aldığı konserin canlı kaydının alınması da planlanıyor.

Kaynak: AA
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