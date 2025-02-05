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Hadrianopolis Antik Kenti Resmi Ören Yeri Olarak İlan Edildi

Hadrianopolis Antik Kenti Resmi Ören Yeri Olarak İlan Edildi
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Hadrianopolis Antik Kenti, Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla resmi ören yeri olarak tescil edildi. Bu gelişmenin tarihi ve kültürel mirasın korunmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti ören yeri ilan edildi.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, yaptığı açıklamada, antik kentin Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla resmi ören yeri olarak ilan edildiğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Hadrianopolis Antik Kenti'nin Safranbolu Müzesi Müdürlüğüne bağlı ören yeri olarak tescil edilmesinin uygun görüldüğünü belirten Yavuz, "Tarihi ve kültürel mirasımızın korunması ve tanıtılması adına önemli bir adım olan bu gelişme, Hadrianopolis'in turizmde hak ettiği yere ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Tarihin izini sürmek isteyen tüm ziyaretçilerimizi Hadrianapolis'e bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Kültür Sanat
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