Grandani Hotel'den Kars'a Özel Müzik Şöleni
Kars şehrinde, ünlü şair Ahmet Selçuk İlkan tarafından kaleme alınan ve Grandani Hotel tarafından desteklenen özel bir eser, Türk Halk Müziği'nin sevilen seslerinden Selma Geçer ile bir düet formatında müzikseverlerle buluştu.
Şarkı, öğretmenler gününde Grandani Hotel'de gerçekleşen bir etkinlikte ilk kez seslendirildi ve izleyicilerden büyük bir beğeni topladı. Ayrıca, şarkının klibi de Grandani Hotel'in sponsorluğunda çekilerek Kars'ın tarihi ve doğal güzelliklerini içeren muhteşem bir görüntüyle dijital platformlarda yayınlandı. Grandani Hotel Yönetimi, bu şarkı ve klip ile Karslılara ve Türkiye'ye bir armağan sunmayı amaçlıyor.