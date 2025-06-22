Gölcük Tabiat Parkı'nda Hafta Sonu Yoğunluk

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Bolu Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda tatilcileri ağırladı. Günübirlik tatilciler göl çevresinde yürüyüş yaptı, piknik alanlarında vakit geçirdi ve doğa manzarası eşliğinde fotoğraf çekti. Amatör balıkçılar ise göl kenarında balık tuttu.

Bolu Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda tatilcileri ağırladı.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre mesafedeki parka gelen günübirlik tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaptı, piknik alanlarında vakit geçirdi, doğa manzarası eşliğinde fotoğraf çekti.

Amatör balıkçılar ise oltalarıyla göl kenarında balık tuttu.

Tabiat parkının eşsiz manzarası havadan da görüntülendi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat
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