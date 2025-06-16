Giresun Yaylaları Orman Gülleriyle Renklendi

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Giresun Yaylaları Orman Gülleriyle Renklendi
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Giresun'un Kümbet, Kulakkaya ve Bektaş yaylalarında, yazın gelişinin müjdecisi olarak açan sarı ve mor renkli orman gülleri, eşsiz manzaralarıyla ziyaretçileri büyüledi. 'Avu' ve 'Zifin' çiçekleri olarak bilinen orman gülleri, hem güzel görüntüleri hem de karakteristik kokularıyla dikkat çekiyor.

Giresun yaylaları orman gülleriyle renklendi

GİRESUN - Giresun'un Kümbet, Kulakkaya ve Bektaş yaylalarında yazın gelişiyle birlikte sarı ve mor renkli orman gülleri açtı. Yemyeşil yaylaları süsleyen orman gülleri, eşsiz manzaralarıyla ziyaretçileri mest etti.

İlkbaharda açmaya başlayıp yaz ortalarına kadar doğayı renklendiren orman gülleri, hem kokusuyla hem de görüntüsüyle yaylalara ayrı bir güzellik katıyor. Vatandaşlar arasında daha çok 'Avu' ve 'Zifin' çiçeği olarak bilinen orman gülleri, kendine has kokusu ve göz alıcı renkleriyle dikkat çekiyor.

Yaylaları ziyaret edenlerden biri olan gurbetçi Muzaffer Karabulut, sadece orman güllerini görmek için Giresun'a geldiğini belirterek "Ben yurtdışında yaşayan bir gurbetçiyim ancak yaz gelince bu orman güllerinin kokusu burnumda tütüyor. Buraları görmek için can atıyorum ve ilk fırsatta soluğu burada alıyorum. Bu orman gülleri arasında dolaşmak bana yetiyor. Çocukluğumdan biliyorum ki bu sarı 'Avu' çiçekleri güzelliği kadar zehirlidir. Bu çiçeklerin altında yayılan hayvanlar zehirlenebiliyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BİLGE - Kültür Sanat
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