Fikret Doğan'ın 'Ardıç'ın Gizemi' Sergisi Büyükçekmece'de

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, Fikret Doğan'ın ağaç köklerine yeniden hayat vererek doğa ve sanatseverlerin ilgisine sunduğu 'Ardıç'ın Gizemi' sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası'nda gezilebilecek.

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, Fikret Doğan'ın ağaç köklerine yeniden hayat vererek doğa ve sanatseverlerin ilgisine sunduğu "Ardıç'ın Gizemi" sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sellerin sürükleyerek denize taşıdığı ağaç parçaları, kökler, dallar; asıl mesleği beden eğitimi öğretmenliği olan sanatkar Fikret Doğan'ın ellerinde yeniden hayat bularak "Ardıç'ın Gizemi" adlı sergiye dönüştü.

Fikret Doğan'ın doğa ile sanatı harmanladığı sergisi, 5 Ağustos Cumartesi akşamına kadar Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası'nda gezilebilecek. Ağaca şekil veren Fikret Doğan, pandemi sürecinde 'ağaç parçalarını nasıl yeniden canlandırabilirim' diyerek yaptığı çalışmanın güzel meyvelerini aldığını ve bunun mutluluğunu yaşadığını belirterek şunları söyledi:

"Pandemi döneminde Karaburun- Mordoğan Ardıç'ta denizin dalgaları ile sahile vurmuş ardıç kökleri ve sakız ağacı köklerini toplayarak onların estetik yanlarını ortaya çıkarmaya çalıştım. Bu çalışmada çok güzel objeler ortaya çıktı. Amacım çevre bilincinin geliştirilmesi geri dönüşümün yaygınlaşmasına katkıda bulunmak. Bunu da başardığıma inanıyorum. Ardıç'ın Hikayesi sergimiz 5 Ağustos Cumartesi akşamına kadar sürecek. Sanatseverleri Büyükçekmece'ye sergimizi görmeye davet ediyorum."

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, doğaya ve sanata katkı sunan çalışmaları dolayısıyla Fikret Doğan'a teşekkür ederek, festival anısına plaket takdim etti.