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Eskişehir L Tipi Cezaevinde hükümlü ve tutuklular Mukaddes Emanetler'i ziyaret etti

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Eskişehir L Tipi Cezaevinde hükümlü ve tutuklular Mukaddes Emanetler'i ziyaret etti
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Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, Cumhuriyet Başsavcılığının onayıyla Mukaddes Emanetler'in bir bölümü hükümlü ve tutukluların ziyaretine sunuldu. Konferans salonundaki programda emanetlerin tarihi ve manevi değerleri anlatıldı.

Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, hükümlü ve tutukluların manevi ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla "Mukaddes Emanetler" sergisi düzenlendi.

MÜSİAD Eskişehir Şubesi tarafından 21 Ekim'de Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu'nda ziyarete açılan sergide yer alan emanetlerin bir bölümü, kurumun Eğitim ve Öğretim Servisi öğretmenleri ile mukaddes emanetlerin muhafaza ve tanıtımını üstlenen Erol Güzel arasında yapılan görüşmelerin ardından ceza infaz kurumuna getirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının onayıyla kurumun konferans salonunda düzenlenen programda, mukaddes emanetler hükümlü ve tutukluların ziyaretine sunuldu. Katılımcılara emanetlerin tarihi ve manevi değerleri hakkında bilgi verildi.

Programa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Soylu, Ceza İnfaz Kurumu Savcısı Ahmet Kınık ve kurum yöneticileri katıldı.

Etkinlikle hükümlü ve tutukluların tarihi ve manevi değerlere ilişkin farkındalıklarının artırılması ve kültürel gelişimlerinin desteklenmesi hedeflendi.

Kaynak: AA
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