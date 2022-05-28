Erzurum ovalarının kılcal damarları: Menderesler - Haberler

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Erzurum ovalarının kılcal damarları: Menderesler

AA - İsmail Kaplan - Kültür Sanat
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Geniş mera ve ovalara sahip Erzurum'da, akan menderesler yeşillikler arasında etkileyici görüntüler oluşturuyor.

Geniş mera ve ovalara sahip Erzurum'da, akan menderesler yeşillikler arasında etkileyici görüntüler oluşturuyor.

Özelliklede kış turizmiyle ön plana çıkan şehir, bahar aylarında canlanan doğasıyla da görenleri kendine hayran bırakıyor.

Yüksek karlı dağlarla çevrili rengarenk çiçekler arasındaki arazilerden kıvrılarak akan menderesler, güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Çat ilçesinde mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısı havadan dron ile görüntülendi.

AA / İsmail Kaplan - Kültür Sanat

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