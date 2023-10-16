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Erol Evgin, Bursalıların Açık Hava Tiyatrosunda Unutulmaz Konser Verdi

Erol Evgin, Bursalıların açık hava tiyatrosunu tıklım tıklım doldurduğu gecede, Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarını müzikseverlerle hep bir ağızdan seslendirdi. Konser bitiminde yanına gelen 4. nesil hayranlarını kırmayarak ellerindeki konser afişlerini imzalayan sanatçı, küçük hayranlarıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi.