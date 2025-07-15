Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu
Televizyon dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Emmy'lerde 2025 adayları belli oldu. Ödüller 14 Eylül'de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
Televizyon dünyasının her sene merakla takip ettiği Emmy ödüllerinde 2025 adayları açıklandı.
EMMY'LERDE ADAYLAR BELLİ OLDU
Televizyon dünyasının her sene gözünü diktiği Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu. Emmy'lerde yarış resmen başlarken Apple yapımı olan "Severance" 27 adaylıkla başı çekti. HBO'nun "The Penguin" dizisi 24 adaylıkla ikinci sırada yer aldı. Apple ve Seth Rogen'ın "The Studio" ve HBO'nun tatil gerilim filmi "The White Lotus" 23'er adaylıkla onu takip etti.
İŞTE TÜM ADAY LİSTESİ
Sınırlı Dizi veya Antoloji Dizisi
- Adolescence
- Black Mirror
- Dying For Sex
- Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
- The Penguin
Sınırlı Dizi veya TV Filmi Dalında En İyi Erkek Oyuncu
- Colin Farrell, The Penguin
- Stephen Graham, Adolescence
- Jake Gyllenhaal, Presumed Innocent
- Brian Tyree Henry, Dope Thief
- Cooper Koch, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
Sınırlı Dizi veya TV Filmi Dalında En İyi Kadın Oyuncu
- Cate Blanchett, Disclaimer
- Meghann Fahy, Sirens
- Rashida Jones, Black Mirror
- Cristin Milioti, The Penguin
- Michelle Williams, Dying For Sex
En İyi Komedi Dizisi
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- The Studio
- What We Do in the Shadows
Komedi Dizisi Dalında En İyi Erkek Oyuncu
- Adam Brody, Nobody Wants This
- Seth Rogen, The Studio
- Jason Segel, Shrinking
- Martin Short, Only Murders in the Building
- Jeremy Allen White, The Bear
Komedi Dizisi Dalında En İyi Kadın Oyuncu
- Uzo Aduba, The Residence
- Kristen Bell, Nobody Wants This
- Quinta Brunson, Abbott Elementary
- Ayo Edebiri, The Bear
- Jean Smart, Hacks
En İyi Dram Dizisi
- Andor
- The Diplomat
- The Last of Us
- Paradise
- The Pitt
- Severance
- Slow Horses
- The White Lotus
Dram Dizisi Dalında En İyi Erkek Oyuncu
- Sterling K. Brown, Paradise
- Gary Oldman, Slow Horses
- Pedro Pascal, The Last of Us
- Adam Scott, Severance
- Noah Wyle, The Pitt
Dram Dizisi Dalında En İyi Kadın Oyuncu
- Kathy Bates, Matlock
- Sharon Horgan, Bad Sisters
- Britt Lower, Severance
- Bella Ramsey, The Last of Us
- Keri Russell, The Diplomat
En İyi Reality Yarışma Programı
- The Amazing Race
- RuPaul's Drag Race
- Survivor
- Top Chef
- The Traitors
En İyi Sohbet Programı
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