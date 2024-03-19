Embryo grubu İzmir Avrupa Caz Festivali'nde konser verdi
Caz müziğinde ekol olarak gösterilen Embryo grubu, 31. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında konser verdi. İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nca (İKSEV) organize edilen festivalde caz müziği tarihinde önemli bir yere sahip Embryo Live grubu Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASM) cazseverlerle buluştu. Grup, 55 yıllık geçmişlerinden süzülüp gelen, doğaçlamalarla renklenen bir konser sundu. 31. İzmir Avrupa Caz Festivali, yarın Ondrej Krajnak konseriyle tamamlanacak.
Caz müziğinde ekol olarak gösterilen Embryo grubu, 31. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında konser verdi.
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nca (İKSEV) organize edilen festivalde caz müziği tarihinde önemli bir yere sahip Embryo Live grubu Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASM) cazseverlerle buluştu.
Grup, 55 yıllık geçmişlerinden süzülüp gelen, doğaçlamalarla renklenen bir konser sundu.
31. İzmir Avrupa Caz Festivali, yarın Ondrej Krajnak konseriyle tamamlanacak.