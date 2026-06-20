Haberler

Tarihi Harput'ta atlı jandarma mesaisi

Tarihi Harput'ta atlı jandarma mesaisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Atlı Jandarma Timi, tarihi Harput Mahallesi'nde dar sokaklarda ve tarihi mekanlar çevresinde önleyici kolluk faaliyeti yürüttü. Bölgede emniyet ve asayişin sağlanması hedefleniyor.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Atlı Jandarma Timi, tarihi Harput Mahallesi'nde önleyici kolluk faaliyeti yürüttü.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı unsurları, sit alanları ile tarihi ve turistik bölgelerde emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla planlanan devriye faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Atlı Jandarma Timi, motorlu araçların girişine uygun olmayan dar sokaklar ile tarihi mekanların çevresinde görev yaptı. Kentin tarihi yerleşkesi olan Harput Mahallesi'nde gerçekleştirilen önleyici kolluk faaliyetiyle, bölgedeki emniyet tedbirlerinin desteklenmesi ve asayiş olaylarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Atlı jandarma ekiplerinin, belirlenen takvim doğrultusunda ilçelerdeki tarihi ve turistik noktalarda devriye görevine devam edeceği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

Dünya Kupası'ndan elendik! Atılan manşetler olay

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler: Kader bizden yana değildi

Dünya Kupası'ndan elenmemizi bakın neye bağladı
Öğretmenin cinsiyet değiştirdiği iddiası kriz çıkardı! MEB inceleme başlattı

Öğretmen cinsiyet değiştirdi, okulda kriz çıktı
Sultan Çağan'ı nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla itiraf etti: Başına taşla vurdum, ölmeyince iple boğdum

Sultan Çağan'ı nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla itiraf etti
Montella veda konuşması yaptı mı? Kerem Aktürkoğlu yanıtladı

"Montella veda konuşması yaptı mı?" sorusuna milli yıldızdan yanıt
63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten

63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten
Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

Sınava gireceklerdi, görevlilerden aldıkları yanıtla şoke oldular
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru

Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru