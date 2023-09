Dünya çapında ünlü soul müziği sanatçısı Imany, İstanbul'da konser verdi

You Will Never Know, Don't Be Shy ve Slow Down adlı şarkılarıyla dünya çapında üne kavuşan Imany, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu. Sanatçı, konserde hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu ve kadınların başarılı olabileceğini vurguladı. İstanbul'u ve Türk müzikseverlerini sevdiğini dile getirdi.