Dünya çapında ünlü soul müziği sanatçısı Imany, İstanbul'da konser verdi

You Will Never Know, Don't Be Shy ve Slow Down adlı şarkılarıyla dünya çapında üne kavuşan Imany, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu. Sanatçı, konserde hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu ve kadınların başarılı olabileceğini vurguladı. İstanbul'u ve Türk müzikseverlerini sevdiğini dile getirdi.

"You Will Never Know", "Don't Be Shy" ve "Slow Down" adlı şarkılarıyla dünya çapında üne kavuşan soul müziğin ünlü ismi Imany, İstanbul'da konser verdi.

Turkcell Vadi'de müzikseverlerle buluşan sanatçı, küçük bir kız çocuğuyken şarkıcı olma hayali kurduğunu ve hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Imany, kendileri gibi olma imkanı verildiğinde kadınların mutlaka başarılı olacağının altını çizdi.

Türkçe ve İngilizce "Sizi seviyorum" ve "İstanbul'u seviyorum" diyen Imany, ilk albümünden itibaren yaptığı tüm şarkıların Türkiye'deki müzikseverler tarafından beğenilip kabul gördüğünü, o nedenle İstanbul'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Sanatçıya konserde 8 çellist eşlik etti.

Imany, ilk albümü "Shape of a Broken Heart" ile platin plak ödülü kazanarak geniş bir hayran kitlesi edindi.