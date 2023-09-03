Didim Belediyesi Dünya Barış Günü Şenlikleri Devam Ediyor

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Dünya Barış Günü Şenlikleri birbirinden güzel etkinlilerle hız kesmeden devam ediyor.

Dünya Barış Günü Şenlikleri çerçevesinde Didim Belediyesi Gençlik Merkezi ve DİGEM Sanat Akademisi'nde kokteyl ve 'Tiyatro'yla Barış' sloganı ile tiyatro oyunu gerçekleştirildi. Etkinliğe, Didim Belediye Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, İbrahim Metin Başer, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Seyrani Bozkaya ve vatandaşlar katıldı. Program çerçevesinde ilk olarak kokteyl gerçekleştirilirken, ardından 'Marx İstanbul'da' adlı tiyatro oyunu ile 'İçerinin de İçerisinde' isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan tiyatro oyunlarının ardından söyleşi yapıldı.

Etkinliğin sonunda Didim Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu sanatçılara çiçek takdim etti. - AYDIN