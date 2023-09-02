Denizlili şair Gökhan Sağıt, imza günü düzenledi

Denizli'nin Kale ilçesinde şiir kitabı yazan Gökhan Sağıt, imza gününde okurlarla buluştu.

İlçede bir kafede düzenlenen imza gününde Sağıt, kitabının 2. baskısını katılımcılar için imzaladı.

İmza gününe, Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç da katıldı. Sağınç, bedensel engelli olan Sağıt'ı azmi ve başarısı nedeniyle tebrik etti.