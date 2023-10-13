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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Klasik Müzik Konseri

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) tarafından Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda klasik müzik konseri düzenlendi. Konserde, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Şef Yardımcısı Hasan Niyazi Tura yönetiminde piyano sanatçısı Lorenzo Di Bella solist olarak yer aldı. Programda, W.A. Mozart Piyano Konçertosu No.20 ve Schubert'in 5. Senfonisi seslendirildi.