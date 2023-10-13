Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Klasik Müzik Konseri
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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) tarafından Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda klasik müzik konseri düzenlendi. Konserde, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Şef Yardımcısı Hasan Niyazi Tura yönetiminde piyano sanatçısı Lorenzo Di Bella solist olarak yer aldı. Programda, W.A. Mozart Piyano Konçertosu No.20 ve Schubert'in 5. Senfonisi seslendirildi.
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) tarafından klasik müzik konseri verildi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilen, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Şef Yardımcısı Hasan Niyazi Tura'nın yönettiği konserde, piyano sanatçısı Lorenzo Di Bella solist olarak yer aldı.
Programda, W.A. Mozart Piyano Konçertosu No.20 ve Schubert'in 5. Senfonisi seslendirildi.