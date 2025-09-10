Haberler

ÇOMÜ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nin Yeni Binasında Son Aşama

ÇOMÜ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nin Yeni Binasında Son Aşama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nin yeni binasında çalışmalarda sona yaklaşıldığını duyurdu. Yeni bina, çok amaçlı etkinlik salonları ve performans odaları ile hem öğrencilere hem de Çanakkale halkına hizmet verecek.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bünyesindeki Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinin, Anafartalar Yerleşkesinde inşa edilen yeni binasındaki çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yeni fakülte binası, çok amaçlı etkinlik salonu, fuaye alanları, akademisyen ofisleri ve performans odalarıyla sadece üniversite öğrencilerinin değil, aynı zamanda Çanakkale halkının da kültür ve sanat hayatına değer katmayı hedefliyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın ve ilgili birim yöneticileri, şantiye alanında devam eden süreç hakkında bilgi aldı.

Rektör Erenoğlu, yeni fakülte binasının üniversitenin sanat alanındaki eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı misyonunu daha da ileriye taşıyacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Kültür Sanat
Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı

Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesi ve üvey kardeşini öldüren genç: Onu daha çok seviyordu

Annesi ve üvey kardeşini öldürdü, ifadesi kan donduruyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.