ÇOMÜ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nin Yeni Binasında Son Aşama

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bünyesindeki Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinin, Anafartalar Yerleşkesinde inşa edilen yeni binasındaki çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yeni fakülte binası, çok amaçlı etkinlik salonu, fuaye alanları, akademisyen ofisleri ve performans odalarıyla sadece üniversite öğrencilerinin değil, aynı zamanda Çanakkale halkının da kültür ve sanat hayatına değer katmayı hedefliyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın ve ilgili birim yöneticileri, şantiye alanında devam eden süreç hakkında bilgi aldı.

Rektör Erenoğlu, yeni fakülte binasının üniversitenin sanat alanındaki eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı misyonunu daha da ileriye taşıyacağını ifade etti.