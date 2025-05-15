Çıldır Gölü'nde Hayalet Ağlar Temizlendi

Çıldır Gölü'nün derinliklerinde canlıların yaşamlarını tehdit eden hayalet ağlar, dalgıçlar tarafından temizlendi.

Ardahan ile Kars sınırında 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü, bölgenin önemli turistik mekanları arasında yer alıyor.

Kışın yüzeyinin tamamen donmasıyla üzerinde atlı kızakla gezinti ve Eskimo usulü balık avcılığının yapıldığı Çıldır Gölü'nde, Tarım ve Orman Bakanlığının sulardaki ekosistemi tehdit eden "atıl av araçları"na karşı mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Gölün Ardahan tarafındaki Atalay ve sosyal tesisler mevkisi açıklarında 3 günlük çalışma yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi personeli ile ilgili kurumlar, avcılık esnasında kopan, kaybolan veya terk edilen ağları su altı kamerasıyla tespit etti.

Dalgıçlar işaretlenen bölgelerin derinliklerine indi

Noktaları belirlenen hayalet ağlar, daha sonra şamandıra görevi gören su bidonlarına iple bağlandı.

İşaretlenen yerlerin derinliklerine inen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna bağlı dalgıçlar, biyoçeşitliliği tehdit eden ağları 3 günlük çalışmayla tek tek topladı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, AA muhabirine, hayalet ağlar çalışmasının doğayı ve suyu korumada örnek ve farkındalık oluşturan bir çalışma olduğunu söyledi.

Çalışmanın Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce desteklendiğini ifade eden Cineviz, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımıza, öğrencilere ve balıkçılarımıza yönelik bilgilendirme ve farkındalık eğitim çalışmaları da hayata geçirdik. Devamında özellikle de balıkçılarımızdan gelen geri dönüşlerin katkısıyla gölde hayalet ağ materyallerine yönelik çalışma yaptık. İl Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan su ürünleri mühendislerimiz, dalgıçlarımız ve yörede balıkçılık yapan üreticilerimizle oldukça geniş bir ekiple bu çalışmayı tamamlamış bulunuyoruz."

"Ağların biyoçeşitliliği tehdit edecek şekilde olmalarını engellemiş olduk"

Beklentileri üstünde bir atıkla karşılaştıklarını anlatan Cineviz, "Hayalet ağların artık gölümüzün derinliğinde biyoçeşitliliği tehdit edecek şekilde olmalarını engellemiş olduk. Bu vesileyle Türkiye'de biyoçeşitlilik anlamında genel zenginliğimize katkıda bulunan Çıldır Gölü'müzün korunması ve bu faaliyetlerin devam etme niyetinde olduğumuzu belirtelim." diye konuştu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Arama Kurtarma Kurul Başkanı Mesut Bozkurt da çalışmaya katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Müdürlüğün bu çalışmasına katkı için biz de 3 eğitmen arkadaş olarak buraya geldik. 3 gün gölün muhtelif yerlerinde dalışlar yaptık. Tespit ettiğimiz ağları ve kerevit sepetlerini bugün de sudan çıkarılmasını sağladık." ifadelerini kullandı.