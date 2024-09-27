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Çayönü Tepesi'nde 60 Yıllık Kazı Serüveni Sergisi Açıldı

Çayönü Tepesi'nde 60 Yıllık Kazı Serüveni Sergisi Açıldı
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, 1964'ten bu yana süren kazıların 60. yılı anısına düzenlenen 'Çayönü Tepesi: 60 Yıl 60 An' sergisi, göçebelikten yerleşik hayata geçiş sürecini aydınlatıyor.

Çayönü Tepesi'nde 60 yıllık kazı serüveni sergisi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yer alan Çayönü Tepesi'nde 1964 yılından bu yana süren kazılar, göçebelikten yerleşik hayata geçiş sürecini aydınlatıyor. Bu yıl, kazıların 60. yılı anısına özel 'Çayönü Tepesi: 60 Yıl 60 An' sergisi düzenlendi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Müzecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Sarıaltun, serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Bu yıl, Çayönü Tepesi'nin kazısının başlangıcından 60 yıl sonra önemli bir dönüm noktasını kutluyoruz. Amacımız, 1964'ten 2024'e kadar olan tüm kazı süreçlerini halkımızla paylaşmak," ifadelerini kullandı.

Sergide, kazı sürecinde çekilen fotoğrafların yanı sıra, arkeologların yaşadığı anlar da öne çıkıyor. Sarıaltun, "Genelde arkeolojik kazılarda final fotoğrafları ön plana çıkar, ancak biz bu sergide insanın içinde olduğu anları yansıtan karelere odaklandık," dedi.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Şelale Aktaş ise sergiye katkı sağladı. Aktaş, "Bu benim üçüncü katıldığım kazı. Sergimiz, Çayönü Tepesi'nin 60 yıllık serüvenini yansıtmak için düzenlendi. Yaşadığımız mutlulukları ve zorlukları paylaşmak istiyoruz," diye belirtti

Sergiye Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, Diyarbakır Müze Müdürü Müjdat Gizligöl, ve davetliler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - Kültür Sanat

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