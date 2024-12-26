Çanakkale'de Öğretmen Akademileri Düzenlendi

Çanakkale'de düzenlenen "Öğretmen Akademileri"nde, eğitim bilimci Dr. Özgür Bolat, öğretmenlere etkili öğrenme ortamları yaratmanın yollarını anlattı.

Bolat, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, öğretmenlerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen "Öğretmen Akademileri" kapsamında özel bir okulun konferans salonunda öğretmenlerle bir araya geldi.

Programda, "Etkili öğrenme ortamı nasıl yaratılır?" başlıklı sunum yapan Bolat, eğitim alanındaki bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Programa, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Özdemir, Çanakkale İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, birim amirleri, okul müdürleri ve akademi katılımcısı öğretmenler katıldı.

Hayta, konuşmasının ardından Bolat'a hediye takdim etti.