Büyükkılıç "Atıksız Katık" projesinde yoğurt çorbası yaptı

Büyükkılıç 'Atıksız Katık' projesinde yoğurt çorbası yaptı
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Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevresel Sürdürülebilirlik Akademisi Erasmus projesi kapsamında, Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi öğrencileriyle Sıfır Atık Mutfak'ta yoğurt çorbası pişirerek projeye destek verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevresel Sürdürülebilirlik Akademisi Erasmus projesi kapsamında, Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi öğrencileriyle Sıfır Atık Mutfak'ta yoğurt çorbası pişirerek projeye destek verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, liseden 5 öğrenciyle mutfağa giren Büyükkılıç, Kaytur'un işlettiği Erguvan Restaurant'ta yoğurt çorbası pişirdi.

Farklı yemeklerden kalan ürünler yeniden değerlendirilerek, proje kapsamında pirinçli tavuk çorbası, mücver, pirinç salatası, yoğurt çorbası ve kadınbudu köfte pişirildi.

"Atıksız Katık" sloganıyla yürütülen projede, öğrencilerle çorba yapan Büyükkılıç daha sonra çorbanın tadına baktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi'ne destek verdiklerini belirten Büyükkılıç, sıfır atık konusunda anlamlı projeler yaptıklarını, bu bilinci oluşturma yönünde irade gösterdiklerini belirtti.

Toplumsal bilinçle sürdürülebilir bir gelecek için hep birlikte hareket edeceklerini ifade eden Büyükkılıç, besleyici, sağlıklı, herkesin tüketebileceği bir çorba hazırladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Kültür Sanat
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