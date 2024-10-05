Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan Kapalı Gişe 'Tarla Kuşuydu Juliet' Oyunu
Bursa Devlet Tiyatrosu'nun 'Tarla Kuşuydu Juliet' adlı oyunu, 5. sezonunda büyük ilgi görüyor. 8-11 Ekim tarihlerinde sahnelenecek olan oyun, efsanevi aşıklar Romeo ve Juliet'in mizahi bir dille anlatıldığı bir eser.
Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı "Tarla Kuşuydu Juliet" adlı oyun, 5'inci sezonunda 8 Ekim'den itibaren sahnelenmeye başlanacak.
Ephraim Kishon'un yazdığı, Ali Volkan Çetinkaya'nın yönettiği "Tarla Kuşuydu Juliet" oyunu tiyatroseverlerden büyük ilgi görüyor.
Kapalı gişe oynanan oyun, 8-11 Ekim tarihlerinde saat 20.00'de, 12 Ekim'de ise 15.00 ve 20.00'de Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde sahnelenecek.
Tiyatro tarihinin efsanevi aşıkları Romeo ve Juliet'in evli ve çocuklu hallerinin mizahi bir dille anlatıldığı oyunda; Ali Volkan Çetinkaya, Ecehan Şarman Çetinkaya, Nejat Orbay Sehlikoğlu, Kübra Tüzgün ve Akif Oktay rol alıyor.