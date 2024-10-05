Üye Girişi
Haberler

Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan Kapalı Gişe 'Tarla Kuşuydu Juliet' Oyunu

Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan Kapalı Gişe 'Tarla Kuşuydu Juliet' Oyunu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Devlet Tiyatrosu'nun 'Tarla Kuşuydu Juliet' adlı oyunu, 5. sezonunda büyük ilgi görüyor. 8-11 Ekim tarihlerinde sahnelenecek olan oyun, efsanevi aşıklar Romeo ve Juliet'in mizahi bir dille anlatıldığı bir eser.

Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı "Tarla Kuşuydu Juliet" adlı oyun, 5'inci sezonunda 8 Ekim'den itibaren sahnelenmeye başlanacak.

Ephraim Kishon'un yazdığı, Ali Volkan Çetinkaya'nın yönettiği "Tarla Kuşuydu Juliet" oyunu tiyatroseverlerden büyük ilgi görüyor.

Kapalı gişe oynanan oyun, 8-11 Ekim tarihlerinde saat 20.00'de, 12 Ekim'de ise 15.00 ve 20.00'de Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde sahnelenecek.

Tiyatro tarihinin efsanevi aşıkları Romeo ve Juliet'in evli ve çocuklu hallerinin mizahi bir dille anlatıldığı oyunda; Ali Volkan Çetinkaya, Ecehan Şarman Çetinkaya, Nejat Orbay Sehlikoğlu, Kübra Tüzgün ve Akif Oktay rol alıyor.

Kaynak: AA / Sedat Gök - Kültür Sanat

Kültür Sanat Etkinlikler Sanat Yaşam

Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan hilelerin illere göre dağılımı

Hangi il/ilçede vatandaşa ne yedirdiler? İşte bakanlığın listesi

 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti

Kan donduran iki olay sonrası Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı tepki çekti

 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor

Birileri bunun adına "sanat" diyor
Katilin annesi mahkeme salonunu bu sözlerle inletti: İyi ki yapmışlar ellerine kollarına sağlık

"İyi ki yapmışlar ellerine sağlık"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 6-7 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Hüseyin Kankaya kimdir? Hüseyin Kankaya kaç yaşında, nereli?
title