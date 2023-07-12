Bruce Lee'nin 50. ölüm yıldönümü anılıyor

Efsanevi dövüş sanatları ustası Bruce Lee, vefatının 50. yıldönümünde Hong Kong Miras Müzesi tarafından düzenlenen bir dizi programla anılıyor. Pop-up sergide Bruce Lee'nin popüler kültürdeki en iyi örnekleri sergilenecek. Ayrıca, Bruce Lee Hong Kong Kampı ile öğrencilerin Bruce Lee'nin mirasını ve felsefesini keşfetmeleri sağlanacak.

Efsanevi dövüş sanatları ustası Bruce Lee, vefatının 50. yıldönümünde anılıyor. Hong Kong Miras Müzesi (HKHM), Bruce Lee'yi anmak için Temmuz ayında bir dizi program başlatıyor.

Hong Kong Miras Müzesi, 12 Temmuz'dan 1 Ocak'a kadar sürecek olan " Bruce Lee : Zamansız Bir Klasik" adlı pop-up sergide, yayınlar, hatıra pulları ve figürler de dahil olmak üzere Bruce Lee'nin popüler kültürdeki en iyi örneklerinden bazılarını sergileyecek.

SES (İngilizce): BRİAN LAM, Hong Kong Miras Müzesi Müze Müdürü:

" Bruce Lee'nin popüler kültür ve Hong Kong'un popüler kültürü üzerindeki etkisiyle ilgili filmlerini seçtik. Ayrıca, bazı çizgi romanlar ile farklı filmlerde sergilediği bazı küçük figürleri ve Kung Fu yeteneğinin nasıl desteklendiğini görmek için dergi gibi bazı nesneleri kullandık."

Hong Kong Miras Müzesi ve Bruce Lee Vakfı, 18-22 Temmuz tarihlerinde beş gün sürecek 2023 Bruce Lee Hong Kong Kampı için el ele verdi. Bu da ilkokul dördüncü, beşinci ve altıncı sınıfa giden 30 öğrencinin, Bruce Lee'nin mirasını ve felsefesini keşfetmesini sağlayacak.

Uluslararası üne sahip megastar Bruce Lee (1940-1973), Çin Kung Fu becerisini televizyon ve film aracılığıyla ABD halkına tanıttı. 1971'de Hong Kong'a dönen efsanevi yıldız, burada klasik haline gelen beş filme imza attı.

Yumruklarının yanı sıra zekasıyla da dünyayı büyüleyen megastar, filmlerden çizgi romanlara, animasyonlardan aksiyon figürlerine kadar çeşitli şekillerde popüler kültüre sürekli ilham kaynağı olmaya devam etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hong Kong'dan bildiriyor. (XHTV)