Borçka'da 2. Tiyatro Festivali Başladı

Borçka Belediyesi'nin düzenlediği 2. Tiyatro Festivali, festival yürüyüşüyle bugün başladı. Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, "Biliyoruz ki Filistin'de bir savaş var ve tam da savaşların son bulması için, barışı daha da yukarılara çekmek için sanata kültüre daha çok ihtiyacımız var" dedi.

UĞUR İSTANBULLU

Borçka Belediyesi'nin düzenlediği 2. Tiyatro Festivali, festival yürüyüşüyle bugün başladı. Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, "Biliyoruz ki Filistin'de bir savaş var ve tam da savaşların son bulması için, barışı daha da yukarılara çekmek için sanata kültüre daha çok ihtiyacımız var" dedi.

Artvin'in Borçka ilçesinde bu yıl 2. kez düzenlenen tiyatro festivali, bugün yapılan yürüyüşle başladı. Borçka Belediyesi önünden Borçka Meydanı'na yürüyen tiyatrocular ve yurttaşlar, Filistin halkına destek için sloganlar attı, tiyatro ile özgürleşme çağrısı yaptı. Festival yürüyüşünü başlatan Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan'a, Artvin'in diğer ilçe belediye başkanları da eşlik etti. Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek ve Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir'in de katıldığı yürüyüş, Borçka Belediyesi önünde son buldu.

"SAVAŞLARIN SON BULMASI İÇİN"

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, "Biliyoruz ki Filistin'de bir savaş var ve tam da savaşların son bulması için, barışı dahada yukarlara çekmek için sanata kültüre daha çok ihtiyacımız var. Burada bu gün birçok oyuncu arkadaşlarımız, tiyatro sever arkadaşlarımız burada. Ülkenin bu kadar karanlık döneminden geçerken bizler sanatı, kültürü bertaraf etmeden hayatın devam ettiğini görüyoruz. Bugün şunu söylemek istiyorum, yaşasın tiyatro. Gerçekten buna çok ihtiyacımız var. Bu karanlık günlerden kurtulmanın diğer bir yolu sanat ve kültürü yükseltmektir" dedi.

SAHNE YOKSA, HER YER SAHNE

22-28 Ekim tarihleri arasında sürecek festival kapsamında, Karacabey, festival süresince yazarlık atölyeleri de gerçekleştirecek. Ayrıca Zinnure Türe, Zerrin Yanıkkaya ve Samet Serkan Ünaldı da hikaye anlatıcılığı ve doğaçlama atölyeleri düzenleyecek.

BGST Tiyatro, Evinde Tiyatro, Tiyatro Hemhal, Tiyatro Bereze, Kumbaracı 50, Primat Atölye, Artalan Kolektif, Atta Festival, Çek Sanat, Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, Olası İşler, Assitej Genç Sahne ve Düşler Tiyatrosu Derneği festivalde sahne alacak topluluklar arasında yer alıyor.

Bir tiyatro salonu olmayan ilçenin tiyatro festivalinde, yüksek okullar, ilkokullar ve kreşlerin yanı sıra, konferans salonları ve kooperatifler tiyatro sahnesine dönüşecek. İlçe merkezinin dört bir yanına yayılacak etkinliklerle çocuklara, gençlere ve yetişkinler tiyatro ile buluşacak. Sanatsal bir yenilenmeye, kültürel bir uyanışa vesile olması arzu edilen 2. Tiyatro Festivali programına her an sürpriz isimler ve oyunlar da eklenebilir.