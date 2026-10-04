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Bolu Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladı

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Bolu Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladı
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Bolu Gölcük Tabiat Parkı'na hafta sonu doğayla vakit geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki parkta ziyaretçiler göl çevresinde yürüdü, piknik yaptı ve fotoğraf çektirdi.

Bolu Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladı.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Tabiat Parkı, sonbahar renklerinin oluşturduğu manzarada misafirlerine keyifli vakit geçirtiyor.

Göl çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler, piknik alanlarında vakit geçirdi, doğa manzaraları eşliğinde fotoğraf çektirdi.

Özellikle hafta sonunu değerlendirmek isteyen ailelerin yoğun ilgi gösterdiği Gölcük Tabiat Parkı, yurt içinden gelen ziyaretçilerin yanı sıra yabancı turistleri de ağırladı.

Kaynak: AA
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