Bolu'da Yeşilay Şubesi ve Yaşamkent Mahallesi sağlıklı yaşam için yürüyüş düzenledi

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Yeşilay Bolu Şubesi ile Yaşamkent Mahallesi işbirliğinde sağlıklı yaşam bilincinin artırılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Doğayla iç içe bir ortamda gerçekleştirilen yürüyüşte fiziksel aktivitenin önemi vurgulanırken sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedeflendi.

Yürüyüşte mahalle sakinleri bir araya gelerek sohbet etti, komşuluk ilişkilerinin ve sosyal bağların güçlendirilmesine katkı sağladı.

Yeşilay Bolu Şube Başkanı Bayram Erden, gazetecilere, sağlıklı yaşamın yalnızca fiziksel aktivitelerle sınırlı olmadığını belirterek, insanlar arasındaki iletişimin, dayanışmanın ve birlikte vakit geçirmenin de yaşam kalitesine katkı sunduğunu ifade etti.

Erden, etkinliğe katkılarından dolayı Yaşamkent Mahallesi Muhtarı Derya Bayar'a teşekkür ederek, yürüyüşe katılan mahalle sakinlerine de şükranlarını iletti.

Kaynak: AA