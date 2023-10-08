Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan ve bölgenin en büyük hanlarından birisi olarak adlandırılan Alacahan Kervansarayı'nda restorasyon çalışmaları başladı.

Bölgenin en büyük kervansarayı restore edilecek

SİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan ve bölgenin en büyük hanlarından birisi olarak adlandırılan Alacahan Kervansarayı'nda restorasyon çalışmaları başladı.

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde bulunan ve mimarisi ile dikkatleri üzerine çeken tarihi Alacahan Kervansarayı, restore edilecek. Selçuklu Sultanı Alaattin Keykubat tarafından 1150-1180 yıllarında yaptırılan kervansaray, han, cami ve surlardan oluşuyor. İsmini ise siyah ve beyaz taşların oluşturduğu alaca görünümünden alıyor. 2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen tarihi kervansaray, geçtiğimiz hafta yeniden restorasyona alındı.

Restorasyon ile ilgili bilgiler veren Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, "Alacahan Kervansarayı, Genel Müdürümüzün acil el atılması gereken eserler arasında gördüğü için projelendirdikten sonra restorasyona alıyoruz. Çatısında akmalar var, kurşunların tokmaklanması dediğimiz işlemin yapılması lazım. İçerisinde nemden dolayı sıkıntılar var, o nemin giderilmesi lazım. Derz ile boşlukların doldurulması lazım" dedi.

Restorasyonun startı verildi

Alacahan Kervansarayı'nın İpek Yolu üzerinde bulunduğuna dikkat çeken Karaca, "Bunun gibi çalışmalar için Kangal Alacahan Kervansarayı'na el atmış durumdayız. Restorasyon için geçen hafta start verildi. Bölge içerisindeki en büyük hanlardan birisi olan bu kervansaraya farklı bir fonksiyon verilmeli. İpek Yolu üzerinde bulunan bu han büyük görevler icra etmiş. Ona güzel bir fonksiyon verilmeli" ifadelerine yer verdi.