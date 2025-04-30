Bodrum Dibeklihan'ın en yenisi Umay Art Hub Pera Thai'de tanıtıldı

İzleyici ve sanatçılar için herkesin sanata erişiminde eşitlik gözeten bir alan yaratma fikrinden ortaya çıkan Umay Art Hub, Bodrum'un benzersiz lokasyonu Dibeklihan'da 16 Mayıs'taHazer Coşgun Kırkpınar'ın "Güneşe Uyandım" cam sergisi ile kapılarını açıyor.

Dibeklihan'ın yaratıcı ruhunu, tarihini ve kültürel zenginliğini destekleyen yeni bir oluşum ve bir köşe taşı olarak Umay Art Hub, yenilikçi bir tavırla yeni bir estetik sunabilen sanatsal projelere odaklanırken bağımsız sanatçı ve yenilikçi koleksiyonerleri odağına alıyor.

UMAY ART HUB, ilk ışığını Hazer Coşgun Kırkpınar 16 Mayıs'ta açılışı yapılacak "Güneşe Uyandım" isimli sergisi ile sanatseverleri taş duvarlara, serin gölgelere, yavaş akan zamana dokunan saydam formlarını izlemeye davet ediyor.

Yiğit Yazıcı, "Sanatçının yaptığı en iyi şey farklı bir açıdan bakmak" diyerek çocuk gözünden bakışı odağına alan yeni sergisi ile 21 Haziran-20 Temmuz, çakra çalışmaları ile Nihan Yardımcı Çetinkaya 22 Temmuz-10 Ağustos, heykellerine "İçimden Geçen Balıklar", "Sanırım Uçuyorum", "Kantarın Topuzu", "12'den", "Kırdığımız Cevizler" gibi isimler veren heykel sanatçısı Candan Arıcı 12 Ağustos-31 Ağustos, "Yolu değiştirebilirsin, evine dönmek için başka yollar da var, yolu değiştirirken evi kaybedecek diye bir şey yok" diyen Payam Latifi "Seyrüsefer"isimli sergisi ile 2 Eylül-30 Eylül tarihleri arasında Umay Art Hub'da sanatseverlerle olacak.

Umay Art Hub, sakinlikten keyif alanlar için Bodrum'un kaosundan uzakta sergiler, renkler, tatlar ve kokularla tüm duyulara hitap eden tasarım atölyeleri ve canlı performanslarla misafirlerine bambaşka bir Bodrum deneyimi sunacak. Dibeklihan'ın vadiye bakan üst setinde konumlanan Umay Art Hub, kapalı alanda galeri salonunda sergiler ve geniş taş avluda kültür sanat buluşmaları ile çocuk atölyeleri düzenleyecek.

Sanatseverlerin ve kültür meraklılarının Bodrum'daki vazgeçilmez duraklarından biri olan Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde açılacak olan Umay Art Hub,özgün ve yaratıcı fikirlere üretim, sergileme, tanıtım, sunum imkanları konusunda sürdürülebilir destek sağlamayı amaçlıyor.

UMAY ART HUB HAKKINDA

Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nün yeni sanat ve etkileşim alanı UMAY ART HUB,Hazer Coşgun Kırkpınar'ın "Güneşe Uyandım" isimli cam sergisi ile kapılarını ilk kez açıyor. Fatma Güner Üstüner Pala fikri ve Pınar Pişkin koordinatörlüğü ile hayata geçen mekan, görme, tatma, koklama, işitme gibi duyuları merkezine alan sergi ve etkinlik programı ile Bodrum'da kültürel ve sanatsal üretime katkıda bulunmayıhedefliyor.

Modern bir bakışla ve bu kutsal alanın bir yansıması olarak Umay Art Hub sanatın ve fikirlerin gelişip büyüyebileceği yenilikçi bir oluşumdur. Umay Art Hub, her sanatçıyı ve fikri Umay Ana 'nın rahminde büyüyen bir tohum olarak görür. Her bir proje, sanatın doğuşuna ve gelişimine katkı sağlayan bir adım olacaktır. Mekân, geniş ve modüler iki ana bölümden oluşur. Solo ve karma resim, heykel, yeni medya, fotoğraf sergilerinin düzenleneceği galeri ve konsept mağaza. Umay Art Hub mağaza içerisinde Özlem Süer Collection, Yiğit Yazıcı, Parmuse, Candela Candle, Hazerico gibi sanatın renklerini ve ilhamını yaşatan ve yansıtan markalar ve ürünleryer alacak.

UMAY HAKKINDA

Umay kelimesi öz Türkçedir, ummak, dilemek kökü olan um/om kök sözcüklerinden türemiştir. Aynı zamanda plasenta anlamı da vardır. Moğolca Umay, rahim anlamına gelir. Umay ile doğurganlık anlam olarak ilişkilidir. Orhun Yazıtlarında ismi geçen, Türk mitolojisi tanrıçalarından en önemlilerinden Umay Anayaşam veren, koruyucu ve yaratıcı bir figürdür; doğurganlık tanrıçasıdır, kadınların, çocukların, hayvanların, yavru hayvanların dolayısıyla doğanın koruyucusu ve destekçisidir. Kaynaklara göre Umay Ana orta yaşlıdır, üç boynuzu vardır, beyaz bir elbise giyer, gümüş rengi saçları yere kadar uzanır ve etrafına ışık saçar. Umay Art Hub logosunda Umay Ana'nın arketipik sembollerinden biri olan ters üçgeni taşımaktadır. Kadim Türk kültüründe bereketin, yaratıcılığın ve yaşamın simgesi olan ters üçgen Umay Ana'nın rahmini temsil etmektedir. Onun rahmi yalnızca fiziksel yaşamı değil aynı zamanda sanat, fikir ve kültürel dönüşümün tohumlarını da barındırır.