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Bodrum'da Öğrenciler Süngerciliği 'Aksona Mehmet'ten Öğrendi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu, 'Gelenekten Geleceğe Kurulan Köprü: Bodrum Kültürü' projesi kapsamında sünger avcısı Mehmet Baş'ı misafir etti. Öğrenciler, Bodrum süngerciliği hakkında bilgi alarak geleneksel kültürü daha yakından tanıma fırsatı buldular.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğrenciler, süngerciliğin hikayesini "Aksona Mehmet" olarak anılan sünger avcısı Mehmet Baş'tan öğrendi.

Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu tarafından, "Gelenekten Geleceğe Kurulan Köprü: Bodrum Kültürü" projesi başlatıldı.

Bu kapsamda öğrenciler Bodrum süngerciliğinin "yaşayan efsanesi" olarak bilinen Mehmet Baş'ı okulda misafir etti.

Süngercilik ve mavi sular hakkında söyleşi yapan Mehmet Baş ve oğlu Fatih Baş, öğrencilere antik çağ denizciliğinden günümüz denizciliğine kadar ilgi çekici ve öğretici bilgiler aktardı.

Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu Müdürü Muzaffer Çakmak, yaptığı açıklamada, projeyle öğrencileri yaşadığı çevreyi tanıtmaya ve kültürünü gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

Çakmak, "Okulda müze, ören yerlerine ziyaretler, Bodrum mandalinası ve zeytin hasadı etkinliklerini gerçekleştirdik. Projemizi Bodrum Mandalin Festivalinde tanıttık. Okulda ebru, seramik, hat gibi geleneksel sanatlarımızı öğrencilerle buluşturduk. Ayrıca okul kütüphanesine halı dokuma tezgahı kurarak öğrencilerin ilmik ilmik halı dokumasını sağlıyoruz." dedi.

Çakmak, Aksona Mehmet'e çiçek takdim etti, öğrenciler de proje kapsamında yaptıkları balık figürlü ahşap boyamaları hediye etti.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Kültür Sanat
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