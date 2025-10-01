Berna Gencebay'ın 'Romantizmin Altın Çağı' Sergisi Açılıyor

BERNA Gencebay'ın 'Romantizmin Altın Çağı' başlıklı kişisel sergisi 4 Ekim'de açılıyor. 50 eserden oluşan sergi, 10 Ekim'e kadar İstanbul, Kadıköy'deki Luna Art Gallery'de ziyaret edilebilecek.

Berna Gencebay'ın 'Romantizmin Altın Çağı | The Golden Age of Romantıcısm' başlıklı kişisel sergisi, 4 Ekim'de açılacak. Mitoloji, denizcilik ve nostaljinin modern resim teknikleriyle harmanlandığı ve yaklaşık 50 eserin yer alacağı sergi, 10 Ekim tarihine kadar İstanbul, Kadıköy'deki Luna Art Gallery'de ziyaret edilebilecek.

'HER ESER, GEÇMİŞİN ZARAFETİNİ BUGÜNÜN RUHUYLA BİRLEŞTİRİYOR'

Sergi hakkında konuşan Berna Gencebay, "Bu sergi yalnızca bir dönem hatırlatması değil. Romantizmin hala yaşadığını göstermeyi amaçlıyorum. Tuvalime yansıttığım her eser, geçmişin zarafetini bugünün ruhuyla birleştiriyor" dedi.

Gencebay, "Sergi, yağlı boya, akrilik, rölyef ve farklı dokuların kullanıldığı özgün eserlerden oluşuyor. 1960'lı yılların masumiyet ve zarafetini günümüz estetiğiyle buluşturuyor. Sanatseverleri aşkın, duygunun ve estetiğin altın çağına yolculuğa davet ediyor" diye konuştu.