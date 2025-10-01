Haberler

Berna Gencebay'ın 'Romantizmin Altın Çağı' Sergisi Açılıyor

Berna Gencebay'ın 'Romantizmin Altın Çağı' Sergisi Açılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Berna Gencebay, 'Romantizmin Altın Çağı' isimli kişisel sergisini 4 Ekim'de İstanbul, Kadıköy'deki Luna Art Gallery'de açacak. 10 Ekim'e kadar sürecek olan sergide toplam 50 eser yer alacak.

BERNA Gencebay'ın 'Romantizmin Altın Çağı' başlıklı kişisel sergisi 4 Ekim'de açılıyor. 50 eserden oluşan sergi, 10 Ekim'e kadar İstanbul, Kadıköy'deki Luna Art Gallery'de ziyaret edilebilecek.

Berna Gencebay'ın 'Romantizmin Altın Çağı | The Golden Age of Romantıcısm' başlıklı kişisel sergisi, 4 Ekim'de açılacak. Mitoloji, denizcilik ve nostaljinin modern resim teknikleriyle harmanlandığı ve yaklaşık 50 eserin yer alacağı sergi, 10 Ekim tarihine kadar İstanbul, Kadıköy'deki Luna Art Gallery'de ziyaret edilebilecek.

'HER ESER, GEÇMİŞİN ZARAFETİNİ BUGÜNÜN RUHUYLA BİRLEŞTİRİYOR'

Sergi hakkında konuşan Berna Gencebay, "Bu sergi yalnızca bir dönem hatırlatması değil. Romantizmin hala yaşadığını göstermeyi amaçlıyorum. Tuvalime yansıttığım her eser, geçmişin zarafetini bugünün ruhuyla birleştiriyor" dedi.

Gencebay, "Sergi, yağlı boya, akrilik, rölyef ve farklı dokuların kullanıldığı özgün eserlerden oluşuyor. 1960'lı yılların masumiyet ve zarafetini günümüz estetiğiyle buluşturuyor. Sanatseverleri aşkın, duygunun ve estetiğin altın çağına yolculuğa davet ediyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ses getirecek açıklama
Gergerlioğlu merak edilen soruyu canlı yayında yanıtladı: DEM Parti Cumhur İttifakı'na katılır mı?

Gergerlioğlu'na açık açık sorduk: DEM, Cumhur İttifakı'na katılır mı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Kongo Cumhurbaşkanı Joseph Kabila idama mahkum edildi

Eski Cumhurbaşkanı idama mahkum edildi
Artçılar 12 bini aştı, deprem fırtınası sürüyor: Ölü faylar uyandı

Beşik gibi sallanan ilimiz diken üstünde! Ölü faylar uyandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.