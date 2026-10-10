Haberler

Bergama'da yaklaşık 400 yıllık çınarın altındaki kahvede 47 yıldır esnaflık sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bergama'da yaklaşık 400 yıllık çınarın altındaki kahvede 47 yıldır esnaflık sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bergama'da yaklaşık 400 yıllık çınarın altındaki kahveyi 1979'da devralan 78 yaşındaki Adil Gürkaş, yaklaşık 47 yıldır aynı meydanda esnaflık yapıyor. İşletme, meydan düzenlemesinin ardından 'Çınarlı Kahve' adıyla anılmaya başladı.

İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan yaklaşık 400 yıllık çınar, çevresindeki tarihi yapılar ve gölgesindeki kahveyle ilçenin önemli buluşma noktalarından biri olmaya devam ediyor.

Hacı Hekim Camisi, tarihi hamam ve Kapalı Çarşı'nın arasında yükselen çınarın altındaki kahveyi 1979'da devralan 78 yaşındaki Adil Gürkaş, yaklaşık 47 yıldır aynı meydanda esnaflık yapıyor.

Önceleri "Adil'in Kahvesi" olarak bilinen işletme, meydanın düzenlenmesiyle çınarın ön plana çıkmasının ardından "Çınarlı Kahve" adıyla anılmaya başladı.

Bergama'da doğan Gürkaş, çocukluğundan bu yana tarihi çarşının değişimine tanıklık ettiğini söyledi.

Çınarın yaşının belirlenmesi için geçmişte inceleme yapıldığını belirten Gürkaş, ölçümlerde ağacın yaklaşık 380 yıllık olduğunun değerlendirildiğini, ancak çevredeki tarihi yapıların geçmişi dikkate alınarak yaklaşık 500 yıllık olabileceğinin düşünüldüğünü anlattı.

Meydanın zemin düzenlemesinin ardından çınarın yeterince su alamadığını ifade eden Gürkaş, ağacın köklerine yerleştirilen borular ve sulama sistemiyle bakımını sürdürdüklerini kaydetti.

Gürkaş, "Bu ağaca çivi bile çakamazsınız. Biz de onu muhafaza etmeye çalışıyoruz. O ağaç bize emanet, biz onun bekçisiyiz." dedi.

Kahvenin işletmesini yaklaşık 6 yıl önce oğullarına devrettiğini dile getiren Gürkaş, her gün iş yerine gelerek onlara yardımcı olmaya devam ettiğini söyledi.

Gürkaş, "Ben çocuklara bıraktım işi ama iş beni bırakmıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Yahşihan'da rüşvet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

Babasını ihbar etti, polis ve adliyeden tutuklamalar geldi
45 yaş küçük kadınla evlenecekti! Baklava almaya gidince olanlar oldu

45 yaş küçük kadınla evlenecekti! Baklava almaya gidince olanlar oldu
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı

1 kilo bamya alamadı! Kim olduğunu öğrenince daha da şaşıracaksınız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Beyaz Saray'ın yeni sözcülüğüne Katie Zacharia'yı getireceğini açıkladı

Beyaz Saray'da Trump'ın sağ kolu oldu
Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Böylesi görülmedi! Kontrolden çıkan araç evin çatısına uçtu

Film gibi olay! Araç evin çatısına saplandı
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü

İsrailli rakibinin elini sıkmadı! Müsabaka sadece 35 saniye sürdü
Reşo'nun gazinoda genç kızlara yaptığı çağrı başına iş açtı

Reşo'nun gazinoda genç kızlara yaptığı çağrı başına iş açtı
Sosyal medyaya yeni düzenleme! 15 yaşından küçük çocuklar giremeyecek

Anne-babalar dikkat! Sosyal medyaya yaş sınırı geldi
80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz

80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz