Bengü, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nde konser verdi
Şarkıcı Bengü, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında Sarayiçi'ndeki etkinlik alanında konser verdi. Bengü'nün hareketli şarkılarıyla izleyiciler eğlenceli anlar yaşadı. Konser sırasında bazı izleyiciler Türk bayrağı sallayarak 'Ne mutlu Türküm Diyene' yazılı döviz açtı. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Bengü'ye çiçek vererek teşekkür etti. Konser sonunda izleyiciler de sahneye çiçek attı.
Şarkıcı Bengü, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında konser verdi.
Sarayiçi'ndeki etkinlik alanında sahneye çıkan Bengü, hareketli şarkılarıyla izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.
Konserde bazı izleyiciler "Ne mutlu Türküm Diyene" yazılı döviz açıp Türk bayrağı salladı.
Konseri takip eden Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, sahneye çıkıp şarkıcıya çiçek vererek, teşekkür etti.
Akın ve Bengü "Ne mutlu Türküm diyene" sözleriyle konseri bitirirken izleyiciler de sahneye çiçek attı.