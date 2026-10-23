BBDSO konserinde üç solist Beethoven ve Brahms eserleriyle sahnede buluştu

BBDSO konserinde üç solist Beethoven ve Brahms eserleriyle sahnede buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BBDSO'nun bu hafta Merinos AKKM'de düzenlediği konserde kemanda Gökçe Özler, piyanoda Aylin Çakıcı Uzar ve viyolonselde İdil Onaran Sulaoğlu aynı sahneyi paylaştı. Şef Oğuzhan Balcı yönetiminde Beethoven ve Brahms eserleri seslendirildi, solistlerle orkestra uzun süre alkışlandı.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) bu hafta düzenlendiği konserde kemanda Gökçe Özler, piyanoda Aylin Çakıcı Uzar, viyolonselde İdil Onaran Sulaoğlu aynı sahneyi paylaştı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri şef Oğuzhan Balcı yönetti.
Gecede Beethoven'ın "Üçlü Konçerto Op. 56" ve Brahms'ın "Senfoni No. 3 Op. 90" eserleri orkestra ve solistler eşliğinde seslendirdi.
Gecenin sonunda solistler, şef ve orkestra sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA