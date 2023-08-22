Bayramiç Belediyesi'nin düzenlediği 27. İDA Kültür Sanat Festivali sona erdi

Bayramiç Belediyesi tarafından düzenlenen 27. İDA Kültür Sanat Festivali, büyük bir coşkuya sahne oldu. Festival kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirildi ve güzellik yarışması düzenlendi. Festivalin final gecesinde Rubato sahne aldı. Başkan Uygun, festivalin renkli ve eğlenceli geçtiğini belirtti.

Bayramiç Belediyesi tarafından düzenlenen "27. İDA Kültür Sanat Festivali" sona erdi.

Bayramiç Belediyesi'nin bu yıl 19-21 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlediği 27. İDA Kültür Sanat Festivali, büyük bir coşkuya sahne oldu.

Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun'un ev sahipliğinde gerçekleşen festival, geniş katılımlı kortej yürüyüşüyle başladı. Seferihisar Belediye Bandosu eşliğinde yapılan yürüyüşte vatandaşları selamlayan Başkan Uygun, herkesi etkinliklere davet etti.

Kortejin ardından Bayramiç Halk Oyunları Ekibi, görsel bir şölen sundu. Festival kapsamında düzenlenen Tohum Takas ve Yerel Ürünler Şenliği de büyük ilgi gördü. Çanakkale, Ayvacık, Gönen, Edremit, Alaşehir, Lüleburgaz, Seferihisar ve Gemlik belediyeleri, yerel kooperatifler ve üreticiler, ürünleriyle şenlikte yerlerini aldı. Özgürlük Parkı'na kurulan stantları gezen Başkan Uygun ve konuklar, ürünleri yakından inceledi. Festivalin ilk akşamında, 'Ben Türkan Saylan' adlı tiyatro oyunuyla muhteşem bir performans sergileyen Şenay Gürler, izleyenleri büyüledi.

Festivalin ikinci gününde ise Halk TV'de canlı yayınlanan "Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar" programı gerçekleşti. Özgürlük Parkı'nda çekilen programa, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Akşamında ise dünyanın ilk güzellik yarışmasına sahne olan Bayramiç'te, efsane yeniden canlandı. Yıldırım Akbulut Meydanı'nda yapılan Miss Truva Güzellik Yarışması'nda Başkan Mert Uygun 'altın elma'yı İlayda Güvenç'e takdim etti. Yarışmayı sunan ünlü manken Tuğba Özay ise söylediği şarkılarla geceye renk kattı. Festivalin final gecesinde sahne alan Rubato, seslendirdiği şarkılarla izleyenlerden beğeni topladı.

Festival süresince düzenlenen tavla turnuvası, kısır yarışması ve yağlı pide yarışmaları heyecan yaşattı. Hünerlerini sergileyen yarışmacıların yemeklerini, izleyiciler afiyetle tüketti. Yoğun bir etkinlik takvimine sahip olan festivalde, çok sayıda protokol üyesi de yerini aldı.

Festivale ilişkin Başkan Uygun, "Oldukça renkli ve eğlenceli bir festival geçirdik. Bu sene, genel programın dışına çıktık. Yaklaşık 10 yıldır yapılmayan güzellik yarışmasını programımıza kattık. Bu toprakların efsanesini yeniden hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadık. Bilindiği üzere dünyanın ilk güzellik yarışması, Bayramiç'te, İda Dağı'nda yapıldı. Mitolojiye uzanan bir tarihimiz var. Festivalimizde emeği geçen ve katılarak bizleri mutlu eden herkese teşekkürlerimizi sunarız" dedi.