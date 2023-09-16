Başkent Kültür Yolu Festivali gala konseriyle başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali, ünlü çello sanatçısı Jamal Aliyev'in gala konseriyle başladı.

CSO Ada Ankara Ana Salon'da Şef Cemi'i Can Deliorman'ın yönettiği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Aliyev'e eşlik etti.

Konserde, İngiliz besteci Gustav Holst'un en ünlü yapıtı olan Gezegenler adlı eseri seslendirildi.

Sanatseverler, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Başkent Kültür Yolu Festivali 1 Ekim'e kadar birçok konser, tiyatro ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.