Bali adasında geleneksel Ngerebeg ritüeli Endonezya'nın Bali adasında altı ayda bir yapılan ve köyü doğal afetlerden ve vebadan koruduğuna inanılan Ngerebeg ritüeli düzenlendi. Endonezya'nın Bali adasında altı ayda bir yapılan ve köyü doğal afetlerden ve vebadan koruduğuna inanılan Ngerebeg ritüeli düzenlendi. Yerli halk, vücutlarını farklı renklere boyayarak ve çeşitli aksesuarlar takarak ritüele katıldı. AA / Anton Raharjo - Kültür Sanat Kültür Sanat Haberler

Haberler ›› Kültür Sanat ›› Bali adasında geleneksel Ngerebeg ritüeli - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.