Bali adasında geleneksel Ngerebeg ritüeli - Haberler

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Bali adasında geleneksel Ngerebeg ritüeli

AA - Anton Raharjo - Kültür Sanat
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Endonezya'nın Bali adasında altı ayda bir yapılan ve köyü doğal afetlerden ve vebadan koruduğuna inanılan Ngerebeg ritüeli düzenlendi.

Endonezya'nın Bali adasında altı ayda bir yapılan ve köyü doğal afetlerden ve vebadan koruduğuna inanılan Ngerebeg ritüeli düzenlendi. Yerli halk, vücutlarını farklı renklere boyayarak ve çeşitli aksesuarlar takarak ritüele katıldı.

AA / Anton Raharjo - Kültür Sanat

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