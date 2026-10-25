Bakan Uraloğlu, Ani Köprüsü restorasyon ihalesinin tamamlandığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan sınırını oluşturan Arpaçay Nehri üzerindeki tarihi Ani (İpek Yolu) Köprüsü'nün yeniden inşası için ihale sürecinin tamamlandığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars'taki Ani Ören Yeri içerisinde bulunan tarihi Ani (İpek Yolu) Köprüsü'nün restorasyon çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Köprünün Orta Çağ'ın önemli ticaret merkezlerinden biri olan Ani'de yer aldığını belirten Uraloğlu, "10. yüzyılda İpek Yolu üzerinde inşa edilen ve günümüze sadece ayak kalıntıları ulaşan köprüyü yeniden ayağa kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

Tarihi köprünün İpek Yolu üzerinde gümrük kapısı olarak inşa edildiğini ve yüzyıllar boyunca Doğu ile Batı arasındaki ticaretin önemli geçiş noktalarından biri olduğunu belirten Uraloğlu, yapının tarihi ve kültürel miras açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Köprümüz, ayakta olduğu dönemde İpek Yolu güzergahının önemli geçiş noktalarından biriydi"

Köprünün özgün yapısında 80 metre uzunluğa ve 8 metre genişliğe sahip olduğunu belirten Uraloğlu, yapının Arpaçay Nehri'nin yatak genişliğinin 36 metreye kadar düştüğü en dar noktada bulunduğunu söyledi. Uraloğlu, "Köprünün 31 metre açıklığındaki dairesel kemeri, 16 Ekim 1807 tarihinde yıkıldı. Günümüze yalnızca ayak kalıntıları ulaşan köprümüz, ayakta olduğu dönemde İpek Yolu güzergahının önemli geçiş noktalarından biriydi" dedi.

Tarihi Ani Köprüsü'nün de içinde bulunduğu Ani Antik Kenti'nin 21 kültür varlığıyla birlikte 2016 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındığını hatırlatan Uraloğlu, tarihi yapının gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığını kaydetti.

Türkiye ve Ermenistan ortak komisyon kurdu

Restorasyon çalışmalarının iki ülke arasında yürütülen iş birliği kapsamında gerçekleştirileceğini belirten Uraloğlu, "Türkiye ve Ermenistan arasında imzalanan protokol kapsamında restorasyon çalışmalarını ortak komisyon koordinasyonunda yürüteceğiz" açıklamasında bulundu.

Köprünün yeniden inşasına ilişkin çalışmaların kapsamını ve yöntemini belirleyen protokolün 4 Mayıs 2026 tarihinde Erivan'da imzalandığını belirten Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı toplantıda imzalanan protokol doğrultusunda, Bakanlığımız ve Karayolları Genel Müdürlüğümüzün de yer aldığı ortak komisyon tarafından restorasyon süreci yürütülecek" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile Ermenistan sınırında bulunan Tarihi Ani Köprüsü'nün yeniden inşası için ihale sürecini tamamladık"

Restorasyon sürecine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tarihi köprünün restorasyon uygulama ihalesinin 16 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Uraloğlu, "Tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyon ihalesini 16 Eylül'de gerçekleştirdik. 28 Eylül'de sözleşme imzalayarak Türkiye ile Ermenistan sınırında bulunan Tarihi Ani Köprüsü'nün yeniden inşası için ihale sürecini tamamladık" şeklinde konuştu.

Uraloğlu, tarihi köprünün yeniden inşasıyla İpek Yolu'nun önemli kültürel miraslarından birinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı