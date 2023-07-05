Babadağ Tanıtım Günleri ve El Emeği Festivali Hazırlıkları Başladı

Denizli Babadağ Belediyesi Başkanı Ali Atlı, 8-9 Temmuz'da düzenlenecek olan Babadağ Tanıtım Günleri ve El Emeği Festivali'yle ilgili, "Babadağ'ın tarihini, kültürünü gelecek nesillere aktarmak için çok önemli bir festivale hazırlık yapıyoruz. Tabii ki bu tür festivallerin ana omurgasını kadınlar oluşturuyor. Dedik ki, kadınlar olmadan bu festival olmaz. Festivalimizin ismini de 'Girişimci Kadınlar El Sanatları Festivali' olarak belirledik" dedi.

Denizli Babadağ Belediyesi Başkanı Ali Atlı, 8-9 Temmuz'da düzenlenecek olan Babadağ Tanıtım Günleri ve El Emeği Festivali'nin tanıtım toplantısını Denizli Gazeteciler Cemiyeti İlyas Haytan Toplantı Salonu'nda yaptı.

İlki Babadağ Belediyesi ve BASİAD'ın Forum Çamlık AVM'de ortaklaşa düzenlediği festival bu yıl Babadağ'ın sokaklarına taşınıyor. Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, "Babadağ ve festivallerimizle ilgili çalışmalarımıza başladık. Daha önce yaptığımız festivali yeniden yapmak için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz" diye konuştu.

"BABADAĞ'IN TARİH VE KÜLTÜRÜNÜ TANITMAYI AMAÇLIYORUZ"

Ali Atlı şunları söyledi:

"Çok güzel bir festival hazırlığı yaptık. Çok farklı bir festival etkinliği hazırlıyoruz. Turizm ile ilgili yaptığımız çalışmaların, Babadağ ile ilgili 31 Mart 2019 yılından bugüne kadar Babadağ Belediyesi ve BASİAD iş birliğinde yürüttüğümüz projelerin hem lansmanı hem de turizm altyapımızın bütün Denizlili hemşehrilerimizle paylaşmak için bu festivale bütün hemşerilerimizi, Denizlili dostlarımızı ve vatandaşlarımızı davet ediyorum. Babadağ'ın geleneksel ve tarih kokan sokaklarını, çeyiz sandığından çıkan o el emeği nakışları, Babadağ'ın evlerinin duvarlarını Pamukkale Üniversitesi'nde resim bölümü öğrencilerimizle birlikte yaptığımız çalışmaları bütün hemşerilerimize tanıtmak, Babadağ'ın tarihini kültürünü gelecek nesillere aktarmak için çok önemli bir festivale hazırlık yapıyoruz. Tabii ki bu tür festivallerin ana omurgasını kadınlar oluşturuyor. Dedik ki, kadınlar olmadan bu festival olmaz. Festivalimizin ismini de "Girişimci Kadınlar El Sanatları Festivali" olarak belirledik ve yaklaşık 300- 350 tane kadınımızın stant açarak gelen misafirlere hem satış yapabilecekleri hem de el emeği göz nuru ile ürettikleri ürünleri tanıtabilecekleri çok güzel bir ortam hazırlıyoruz. Cumartesi günü saat 18.00'da protokolümüz ile birlikte bir bando takımı eşliğinde kortej yürüyüşü düzenleyeceğiz. Akabinde çeyiz sandığından sokağa projemizin ve sokağımızın tanıtım ve lansmanı adına orada bir kurdele kesimiyle açılışımız olacak. Saat 20.00'da protokol konuşmalarımız ve akşamda güzel bir konserimiz olacak. Pazar günü de yine Babadağ'ımızın geleneksel ve yöresel yemeklerinin yarıştığı çok güzel bir yarışma etkinliğimiz var. Bununla ilgili de 5 kişiden oluşan çok özel bir jürimiz olacak. Jürimiz huzurunda bu yemeklerin lezzetlerin tadımları yapılacak ve birinci, ikinci ve üçüncü olan Babadağlı gastronomi uzmanlarımıza bir ödül törenimiz var. Yine pazar akşamı sahnede Ozan Ozanca kardeşimiz sahne alarak festivalimizi tamamlayacak."