Arhavi Kültür ve Sanat Festivali Son Buldu

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'de 49'uncusu düzenlenen Arhavi Kültür ve Sanat Festivali sona erdi. Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, "Yeşilin her tonuyla ve denizin tüm mavilikleriyle bir araya gelmiş güzel ilçemizde festivalimizi yapmak çok güzel bir olay. 1974 yılında başlamış ve bugüne gelmiş ve sadece iki kez pandemi dolaysıyla ertelenmiş ve süreç güzel işlemiş. Bizim amacımız bu gök kubbede hoş bir seda bırakmaktı, inşallah o sedayı da bırakacağız" dedi.

49'uncu Arhavi Kültür ve Sanat Festivali sona erdi. Festivale Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu'nun yanı sıra diğer ilçelerden gelen belediye başkanları, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"AMACIMIZ HOŞ BİR SADA BIRAKMAK"

Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, şunları söyledi:

"49. Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'ni icra ediyoruz, güzelliklerle dolu bir festivali geride bırakmaktayız. Sportif yarışmalar çerçevesinde off- road yarışmalarına şu anda katıldık. Yarışmacılar Türkiye'nin dört bir yanından ve yaklaşık 28 yarışmacımız var ve dört kategoride yarışıyorlar ve kazasız belasız inşallah yarışmaları bitiririz. Sadece bu değil tabii ki; yarışmalar arasında, plaj voleybolu var, futbol, basketbol, tenis müsabakalarımızda hız kesmeden devam etmektedir. Ayrıca önceki gün kültürel yarışmalar yapıldı. Hamsili ekmek ve Laz böreği yarışmaları yapıldı ve dibekte mısır yarışması yapıldı, fındık ayıklama, çay toplama yarışması yapıldı. Dolayısıyla dolu geçen bir festivali geride bırakmaktayız ve inşallah 50. festivalli de gelecek sene hep beraber yapacağımızı düşünüyorum. Yeşilin her tonuyla ve denizin tüm mavilikleriyle bir araya gelmiş güzel ilçemizde festivalimizi yapmak çok güzel bir olay. 1973 yılında başlamış ve bugüne gelmiş ve sadece iki kez pandemi dolayısıyla ertelenmiş ve süreç güzel işlemiş ve bu vesileyle tüm belediye başkanlarımızı ve kaymakamlarımızı şükranla anmak istiyorum ve onların sayesinde bugüne gelinmiş. Arhavi Artvin'imizin güzel bir ilçesi dolayısıyla Arhavi'den tüm Türkiye'ye ve tüm Artvinli hemşerilerime selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Festivalimize Artvin'in bütün ilçelerinden, Erzurum, Ardahan ve Rize'den ve birçok ilimizden festivalimize halkımız geliyor ve kendilerini ağırlıyoruz, inşallah gelecek festivallerimiz daha güzel olacak. Gece programlarımız güzel devam ediyor. Müzik programlarımız dolu geçiyor ve kazasız belasız atlatalım. Amacımız bu gök kubbede hoş bir seda bırakmaktı, inşallah o sedayı da bırakacağız."

"ARHAVİ'NİN TANITIMINA KATKI SAĞLIYORUZ"

Festivale katılan Deniz Yıldız, "Ankara'dan geliyorum ve her geldiğimde de festivale denk geliyor. Festival güzel ve beğeniyorum ve çocuğum için de iyi oluyor ve özellikle tahta arabası yarışmasını bekliyoruz" dedi.

Festivale ve yarışmalara katılan Nermin Yüzüncü, "Bu yaşta oğlumun sayesinde hamsili ekmek yarışmasına katıldım ve üçüncü oldum ama güzeldi sorun değil" diye konuştu.

Ardos Off- Road Kulüp Başkanı Hüseyin Güngör, "Sekiz senedir kulüp başkanlığı yapmaktayım, kulübümüz 2009 yılında kuruldu ve 49. Arhavi Kültür Sanat Festivali'nde 14. kez yarışmalarımızı yapmaktayız. Güzel bir organizasyon, katılım güzel. Doğa temalı hemen bakın denizimizi, ormanımızla iç içe bir ilçede bizler de Arhavi'nin tanıtımına katkı sağlıyoruz" dedi.