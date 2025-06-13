Ardahan'da Jandarma Teşkilatı'nın 186. Yıl Dönümü Kutlandı

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Ardahan'da Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen etkileyici bir törenle kutlandı. Vali Hayrettin Çiçek'in katıldığı etkinlikte, jandarma komandoları gösteri yaparken, ekipmanlar sergilendi ve eğitimli köpeklerin gösterisi büyük ilgi gördü.

Ardahan'da jandarma teşkilatının kuruluş yıldönümü kutlandı

ARDAHAN - Jandarma Teşkilatı'nın 186'ıncı kuruluş yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Ardahan'da da kutlandı.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186. yıldönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığında kutlama programı düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte konuşan Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, "Jandarmamızın kuruluşunun 186'ıncı kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum. Jandarma teşkilatı tarihi boyunca devletimizin kendilerine vermiş olduğu vazifeleri, titizlik ve fedakarlık anlayışı ile en iyi şekilde ifa etmişlerdir" dedi.

Vali Çiçek'in konuşmasının ardında komandolar gösteri yaptı, jandarmanın görevde kullandığı silah, teçhizat ve ekipmanlar sergilendi. Daha sonra jandarmanın eğitimli köpekleri hünerlerini sergiledi. Yapılan gösteriler vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Aynı zamanda vatandaşlar ve çocuklar, kurulan stantları gezerek İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan araç ve ekipmanları inceledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Kültür Sanat
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