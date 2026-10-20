Anadolu Üniversitesi'nde 6. Uluslararası Piyano Günleri Gülsin Onay ile başladı

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Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Piyano Günleri başladı.

Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bülent Akdeniz, 24 Ekim'e kadar sürecek organizasyonun sadece konserlerden oluşmadığını söyledi.

Akdeniz, etkinliğin sanatçıların, akademisyenlerin ve genç müzisyenlerin bir araya geldiği uluslararası bir sanat buluşması olduğunu vurguladı.

Rektör Danışmanı ve İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç da dünyadaki kargaşaya karşı insanoğlunun en büyük sığınağının ve kadim dostunun sanat olduğunu dile getirerek, üniversite bünyesinde bu tür nitelikli sanat etkinliklerinin düzenlenmesinden duyduğu heyecanı ve memnuniyeti ifade etti.

???????Program kapsamında sahne alan dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, "Chopin Gecesi" başlıklı açılış resitaliyle dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.

Kaynak: AA