Anadolu'nun Yörük kültürü 'Pozitifköy' ile turizme açıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, emekli öğretim üyesi Gülnaz Gültekin'in Yörük kültüründen etkilenerek devlet desteğiyle kurduğu "Pozitifköy", misafirlerine günümüze uyarlanan çadırlarda tatil imkanı sunacak.

Çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yapan Gültekin 3 yıl önce emekli olduktan sonra yeni bir şeyler yapabilmek için araştırmalara başladı.

Eşi Mustafa Gültekin ile ekolojik bir yaşam ve eğitim merkezi kurmayı hayal eden Gültekin, çocukluğunda akrabalarıyla küçükbaş hayvan beslediği Silifke ilçesi kırsalındaki Çadırlı Mahallesi'nde uygun arazi bulunca hayalini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti.

Gültekin, Anadolu'nun binlerce yıllık Yörük kültürünü yansıttığı kırsal turizm projesi için 2020 yılında başvurduğu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) destek almaya hak kazandı.

TKDK Mersin İl Koordinatörlüğüyle imzalanan sözleşmenin ardından geçen yıl çalışmalarına başlanan ve "Pozitifköy" adı verilen proje, son halini aldı.

Çevresi kızıl çam ormanlarıyla çevrili 9 bin metrekarelik alana kurulan tesis, konaklama için Orta Asya'daki otağlardan esinlenilerek bugüne uyarlanan 19 çadır, kamp alanı, bitki yetiştirme bölümleri ve karavan yerlerinin yanı sıra eğitim çadırlarıyla donatıldı.

Tarım ve hayvancılık yapılması için de 5 bin metrekarelik alan ayrılan "Pozitifköy", ilk misafirlerini ramazan bayramında ağırlamaya hazırlanıyor.

"Burayı insanların nefes alabileceği bir mekan olarak hayal ettim"

Gülnaz Gültekin, AA muhabirine, Pozitifköy'ün kendi enerjisi ve gıdasını üreten bir dinlenme ve öğrenme merkezi olduğunu belirterek, "Çocukluğumuzda, dağlarında keçi otlattığımız bu yerde şimdi doğayla baş başa bir yaşam merkezi kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Silifke Ziraat Odası ile Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemine üye olduklarını belirten Gültekin, Kırsal Turizm Sertifikası almaya da hak kazandıklarını dile getirdi.

Gültekin, insanların doğayla iç içe tatil yapabilmesini hedeflediklerini ifade ederek, "Burayı insanların nefes alabileceği, yeniden kendileriyle buluşabilecekleri, insanlıklarını hatırlayabilecekleri bir mekan olarak hayal ettim." diye konuştu.

Misafirlerin, tarımsal uygulamalara da katılabileceğini aktaran Gültekin, şöyle konuştu:

"Dijital ve medya bağımlılığı, özellikle pandemi döneminde çocukları çok etkiledi. Birbirimize, kendimize ve dünyaya yabancılaştık. İnsanların buraya geldiğinde keyifli vakit geçirirken özel öğrenme deneyimini yaşamalarını arzu ediyoruz. Yakında bir ağılda keçilerimiz, oğlağımız var. Onlara buluşmalarını aynı zamanda da bahçelerimizde tarımsal uygulamalara katılmalarını istiyoruz. Beton bloklardan çıkalım ve biraz da doğayla iç içe zaman geçirelim. Dünyadan aldığımızı dünyaya verelim istedim. İnşallah ülkemize, dünyamıza hayırlı olur."

Gültekin, ramazan bayramında ilk misafirleri ağırlamaya hazırlandıklarını vurgulayarak, heyecanlı olduklarını sözlerine ekledi.