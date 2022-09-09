Anadolu'nun 'Tek Dolma Kalesi'nde kazı çalışması başlatıldı

TOKAT Anadolu'nun 'tek dolma kalesi' olarak bilinen 4 bin yıllık tarihe sahip Zile Kalesi'nde kazı çalışmaları başlatıldı.

Roma İmparatoru Jül Sezar'ın Basforos Kralı 2'nci Pharnake'ye karşı zafer kazandıktan sonra Dünyaca ünlü 'Veni, vidi, vici' (Geldim, gördüm, yendim) sözlerinin yer aldığı Zile kalesi turizme kazandırılıyor. Kalenin antik tiyatro bölümünde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından verilen kazı izni ile çalışma başlatıldı. Tokat Valiliği tarafından sağlanan 200 bin TL. ödenekle kazı, temizlik ve belgeleme çalışmasına start verildi. Vali Numan Hatipoğlu, bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış Tokat'ta, arkeolojik kazılara büyük bir önem verildiğini söyledi. Zile Kalesinde tiyatro bölümünde yüzey kazılarına başlandığını belirten Vali Hatipoğlu, "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitemizce başlamış olan bu çalışmanın aynı zamanda üniversitemizin de arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarında daha yetkin eleman yetiştirmesine katkı sunacaktır diye değerlendiriyoruz. Zile'mize ve Tokat'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. İnşallah kazılar sonucunda bölge turizmimiz, bölge kültürümüz ve bölge tarihimiz yeni yeni keşiflerle gün yüzüne çıkarılacaktır" dedi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Tekin'in bilimsel sorumluluğunda, Dr. Öğr. Üyesi Şengül Dilek Ful ve Dr. Öğr. Üyesi Hatice Uyanık'tan oluşan kazı ekibi tarafından sürdürülen kazı, temizlik ve belgeleme çalışmalarının 3 hafta süreceği belirtildi.