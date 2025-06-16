Anadolu Adalet Sarayı'nda El Sanatları Sergisi Açıldı

Anadolu Adalet Sarayı'nda El Sanatları Sergisi Açıldı
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ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kartal Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle, adliye personelinin çalışmalarının da bulunduğu el emeği ürünlerden oluşan 'El Sanatları Sergisi' açıldı.

ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kartal Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle, adliye personelinin çalışmalarının da bulunduğu el emeği ürünlerden oluşan 'El Sanatları Sergisi' açıldı.Sergiyi Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, başsavcıvekilleri gezdi.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı Şehit Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu'nda adliye personelinin çalışmalarının da aralarında bulunduğu el emeği ürünlerden oluşan 'El Sanatları Sergisi' açıldı. Serginin açılışına Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, başsavcıvekilleri, komisyon üyeleri, adliye personeliyle davetliler katıldı. Başsavcı Koç ve Adalet Komisyonu Başkanı Kaya, kurdela kesiminin ardından sergiyi gezerek standları ziyaret etti; el emeği ürünler hakkında bilgi aldı. Sergide el örgüsü çantalar, bebek ve yetişkin kıyafetleriyle çeşitli aksesuarlar da yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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