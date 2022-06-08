Aliağa'da el emeği ürünler sergilendi - Haberler

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Aliağa'da el emeği ürünler sergilendi

AA - Esin Çetin - Kültür Sanat
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Aliağa'da el emeği ürünler sergilendi

Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler, yıl boyunca yaptıkları el emeği ürünleri Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler, yıl boyunca yaptıkları el emeği ürünleri Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Merkezdeki serginin açılışına Kaymakam Ömer Karaman, Belediye Başkanı Serkan Acar ve diğer ilgililer katıldı.

Aliağalılara yıl boyunca birçok alanda kurs verdiklerini belirten Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ebru Yılmaz, 1400'e yakın kurs ile 14 bin öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

Yılsonu sergilerin halk eğitim merkezlerinin karnesi olduğunu ifade eden Kaymakam Ömer Karaman ise "Klasik kurslardan ziyade ev hanımlarının aile ekonomilerine katkı sunabilecek katma değeri olan kurslar açmak önceliğimizdir. Aliağa Belediyesi'nin bu konuda ev hanımlarına yaptığı destekler de çok önemli düzeye geldi. Aliağamızın potansiyelini ayağa kaldıracak kurslara önümüzdeki yıldan itibaren daha fazla ağırlık vereceğiz" dedi.

Katılımcılar, açılışın ardından takı, çanta, el nakışı, ahşap, kıyafet, yağlı boya tablo ve ev tekstili gibi birçok ürünün bulunduğu sergiyi gezdi.

AA / Esin Çetin - Kültür Sanat

Halk Eğitimi Merkezi Ömer Karaman Serkan Acar Tüpraş Kültür Sanat Haberler

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