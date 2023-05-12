Alan Kadıköy İkinci Sezonunda İki Önemli Sergiye Ev Sahipliği Yapıyor

Alan Kadıköy, ikinci sezonunda iki önemli sergiye ev sahipliği yapıyor. Ali Teoman Germaner'in Aloş isimli heykel sergisi ile Ercan Arslan'ın Göz Dinler isimli resim sergisi, Mayıs ve Haziran ayları boyunca Alan Kadıköy'de sanatseverlerle buluşacak.

Sanatseverleri görsel sanatların en nitelikli yaratıcıları ve yapıtlarıyla buluşturmak için yola çıkan Kadıköy Belediyesi Alan Kadıköy, ikinci sezonunu iki yeni sergiyle açtı. Tiyatro sahnesinin yanı sıra 650 metrekare genişliğindeki galeri mekanı ile İstanbul Anadolu yakasının en büyük sergileme alanına sahip Alan Kadıköy, ilk sezonunda açılışını, Papko / Öner Kocabeyoğlu Koleksiyonu'ndan bir seçki olan "20. Yüzyılın Yirmi Modern Türk Sanatçısı II " sergisiyle gerçekleştirmişti. Açıldığı günden itibaren kısa sürede İstanbullu sanatseverlerin dikkatini çekmeyi başaran Alan Kadıköy, ikinci sezonuna iki önemli sergiyle giriş yaptı.

"ALOŞ" VEFATINDAN SONRA İLK KEZ SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR

Bu sergilerden ilki, Ali Teoman Germaner'in Aloş isimli heykel sergisi. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Eğitimi Bölümü kurucularından olan Prof. Dr. Ali Teoman Germaner, -kendi taktığı, bilinen adıyla Aloş- 20. yüzyıl Modern Türk Sanatı'nın en önemli heykeltıraşlarından biri. 2018 yılında hayatını kaybeden Germaner, vefatından sonra ilk defa bu kadar kapsamlı ve nitelikli bir sergiyle sanatseverlerle buluştu. Germaner'in 1950'li yılların ikinci yarısından vefatına kadar geçen yaklaşık 60 yıllık sanat hayatında ürettiği 140 yapıttan oluşan seçki, Metin Deniz'in tasarımı ve küratörlüğünde bir araya getirildi. Usta sanatçı Ali Teoman Germaner'in Aloş isimli sergisi, 25 Haziran 2023 tarihine kadar Alan Kadıköy'de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

ERCAN ARSLAN'IN GÖZ DİNLER SERGİSİ, TÜRKİYE'DE İLK DEFA

Alan Kadıköy'ün bu yıl ev sahipliğini yaptığı ikinci sergi ise Ercan Arslan'ın 25 yıllık çalışmalarından bir seçkiyi kapsayan Göz Dinler adlı resim sergisi. Sergide büyük boy yağlı boya ve akrilik tabloların, mürekkep ve lavy desenlerin yanı sıra Arslan'ın Gezi Direnişi sırasında çizdiği resimler de yer alıyor. Arslan'ın resimlerinin Türkiye'deki sanatseverlerle ilk kez buluştuğu bu sergide, sanatçıya ait videoları ve onunla yapılmış söyleşileri de izlemek mümkün. Sanatseverler, Göz Dinler sergisini, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ziyaret edebilecek.

"BU YIL İKİ YENİ SERGİYLE SANATSEVERLERİN KARŞISINDAYIZ"

Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Alişan Çapan, bu yıl ev sahipliğini yaptıkları iki yeni sergiyle ilgili yaptığı açıklamalarda, şunları söyledi:

"Bu yıl iki yeni sergiyle sanatseverlerin karşısındayız. Bunlardan ilki Ali Teoman Germener'in Aloş'u; heykel ve desen sergisi. Bu sergiyi çok önemsiyoruz çünkü bu sergi aslında başından beri Alan Kadıköy'e biçtiğimiz misyona da hizmet ediyor. Cumhuriyetimizin 20. yüzyıl boyunca çıkardığı önemli sanatçıları başta Kadıköylülerle olmak üzere tüm İstanbullularla buluşturmak gibi bir misyonumuz var. Aloş da bu misyona doğrudan doğruya hizmet eden çok önemli bir usta. Ölümünden sonra yapılan ilk sergi. Kataloguyla gayet kapsamlı bu sergi şu an Alan Kadıköy'de sanatseverlerimizin ziyaretine açık.

İkinci sergimiz Ercan Arslan'ın sergisi. Bir taraftan cumhuriyet döneminin önemli modern ustalarını sanatseverlerle buluştururken bir yandan da güncel sanatçılara alan açmak gibi ikinci bir ayağı olsun istedik galerimizin. Bu anlamda Ercan Arslan da güçlü bir örnek. Haziran ayının sonuna kadar sürecek sergilerde süreç içinde çeşitli söyleşiler de gerçekleştireceğiz."