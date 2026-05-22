El emeği ahşap eserlerle evini sanat galerisine çevirdi

Güncelleme:
Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yaşayan Ahmet Ay, yıllardır el emeğiyle ürettiği ahşap eserlerle bölgenin kültürel değerlerini yaşatıyor. Kendisini 'ahşabın hizmetkarı' olarak tanımlayan Ay, Osmanlı sandıklarından kabak kemaneye kadar birçok ürünü el işçiliğiyle hazırlayarak unutulmaya yüz tutmuş mirası canlandırmayı hedefliyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde kendisini 'ahşabın hizmetkarı' olarak tanımlayan Ahmet Ay, yıllardır el emeğiyle ürettiği ahşap eserlerle bölgenin kültürel değerlerini yaşatıyor. Ay, ürettiği eserlerle evini de adeta sanat galerisine çevirdi.

Mesleğe 1972 yılında ortaokulu tamamladıktan sonra İstanbul'da bir mobilya ustasının yanında çırak olarak başladığını belirten Ahmet Ay, yıllar sonra memleketi Çiçekdağı'na dönerek Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinin bahçesine kurduğu küçük atölyede üretim yapmaya başladı. Atölyesinde Osmanlı sandıkları, işlemeli bastonlar, doğal ahşap süs eşyaları, eski dönemlerde kullanılan at arabaları, ahşap tespihler ve kabak kemane gibi birçok ürünü el işçiliğiyle hazırlayan Ay, Yerköy, Çiçekdağı, Yozgat ve Kırşehir'e özgü motifleri ahşap ürünlere işleyerek unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirası yeniden canlandırmayı hedefliyor.

Ahşap işçiliğinin sabır ve emek istediğini ifade eden Ay, her bir üründe Anadolu'nun kültürel izlerini yaşatmaya çalıştığını söyledi. Geleneksel el sanatlarına olan ilginin azalmasına rağmen üretmeye devam ettiğini kaydeden Ay, gençlerin de bu kültüre sahip çıkmasını istedi. Yıllardır ahşapla iç içe bir yaşam sürdüğünü dile getiren Ahmet Ay, "Ortaokulu bitirdim İstanbul'a gittim. Mobilyacı yanında çırak, kalfa ve usta oldum. Boş gezmeyi kendime yakıştıramadım ve bu işlere yöneldim. Kendime çırak bulamıyorum. Geleceğe de bir anı bırakmak istiyorum. Bir kültürün hizmetkarı ve taşıyıcısıyım" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
