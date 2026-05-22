Haberler

Ahlat'ta "Kültür Koruyucuları" etkinlikleriyle geleceğe miras bilinci aşılanıyor

Ahlat'ta 'Kültür Koruyucuları' etkinlikleriyle geleceğe miras bilinci aşılanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Ahlat Müzesi tarafından yürütülen 'Kültür Koruyucuları' etkinlikleriyle öğrencilerde kültürel miras bilinci oluşturuluyor. Tarihi eserlerin korunmasının önemi anlatılarak, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Bitlis'in Ahlat Müzesi tarafından yürütülen "Kültür Koruyucuları" etkinlikleri kapsamında öğrencilerde kültürel miras bilinci oluşturuluyor.

İlçe merkezi ile köy okullarında gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilere tarihi eserlerin korunmasının önemi anlatılarak kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Etkinlikler çerçevesinde okulları ziyaret eden Ahlat Müzesi görevlileri, öğrencilere yönelik sunum ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Yapılan eğitimlerde tarihi eserlerin korunmasının yalnızca kurumların değil toplumun ortak sorumluluğu olduğu vurgulanırken, kültürel mirasa sahip çıkmanın önemi örneklerle anlatılıyor.

Özellikle çocuklar ve gençlerde farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinliklerde öğrenciler; tarihi yapıların, arkeolojik eserlerin ve geçmişten günümüze ulaşan kültürel değerlerin korunması konusunda bilinçlendiriliyor. Programlarda ayrıca öğrencilerin kültürel mirasa karşı duyarlılık geliştirmesi ve yaşadıkları bölgenin tarihi zenginliklerini tanıması hedefleniyor.

Düzenlenen etkinliklerin sonunda öğrenciler "Kültür Koruyucuları" olarak ilan edilirken, programların yıl boyunca farklı okullarda devam edeceği belirtildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum

Başkent'te tansiyon yüksek! Özel saat verip vatandaşlara çağrı yaptı
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret

CHP'nin itirazına mahkemeden ret
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak

Kulisler yangın yeri! Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba kurultay iddiası
Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal da ünlüler operasyonunda gözaltına alındı

Türkan Şoray'ın kızı da gözaltına alındı
Elazığ'da tır şoförü aracının içinde ölü bulundu

Camı kırarak kapıyı açan ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Hakan Safi'nin de yönetim listesi belli oldu

Yönetim listesi belli oldu!

Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

Dün gece ortalık karıştı! Arka koltuğa dikkat
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Ekrem İmamoğlu'nun acı günü! Cezaevinde ölüm haberini aldı

İmamoğlu'nun acı günü! Ölüm haberini cezaevinde aldı