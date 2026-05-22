Akdeniz Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı yaşayan anneye diplomasını dekan oğlu verdi

Akdeniz Üniversitesi Seracılık Programı'ndan mezun olan 70 yaşındaki Rahime Uluşar'a diplomasını, aynı üniversitede dekan olan oğlu Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar verdi.

Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar, üniversiteden mezun olan 70 yaşındaki annesi Rahime Uluşar'a diplomasını verdi.

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Seracılık Programı'nda eğitim gören Rahime Uluşar, liseden mezun olduktan yaklaşık 50 yıl sonra başladığı üniversite eğitimini başarıyla tamamladı.

Üniversite tarafından düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler diplomalarını akademisyenler ve yakınlarının elinden aldı. Törende Rahime Uluşar'ın diplomasını, aynı üniversitede Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapan oğlu Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar verdi.

Rahime Uluşar, törende yaptığı konuşmada, iki yıllık eğitim sürecinde derslerine düzenli devam ettiğini ve tüm derslerini başarıyla tamamladığını söyledi.

Mezun olmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını belirten Uluşar, "Benim için ayrı bir mutluluk da yıllar önce mezuniyet sevincini yaşadığım oğlumun elinden bugün diplomamı almak oldu." dedi.

Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar da mezuniyet töreninin kendisi için özel anlam taşıdığını ifade etti.

Akdeniz Üniversitesi'nde yaklaşık 20 yıldır görev yaptığını kaydeden Uluşar, "Bugün annemi mezun ediyoruz. İki yıl boyunca gösterdiği azim ve gayrete hep birlikte tanıklık ettik. Anneme mezuniyet belgesini vermek benim için büyük onur." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gülsem Adam
